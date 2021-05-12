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本土疫情刺激疫苗打氣 全台18萬劑可供接種

中央社 / 台北12日電
AZ疫苗最近由黑翻紅，各醫院自費門診預約都已額滿到兩周後。圖／聯合報系資料照片
AZ疫苗最近由黑翻紅，各醫院自費門診預約都已額滿到兩周後。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎本土病例頻傳，刺激疫苗打氣。指揮中心統計，昨天國內接種1.1萬劑，創單日新高，而目前尚有18萬劑可供公費或自費接種，呼籲民眾儘早施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入社區感染階段，2天新增23例本土病例，包含新北蘆洲與宜蘭羅東2起群聚感染，以及台北萬華與基隆感染源不明個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，昨天全台新增接種疫苗人數為1萬1018人，創單日新高，公費9097人、自費1921人，全台接種總人數達11萬2543人。

疫情刺激打氣，指揮官陳時中表示，國內進口AZ疫苗總數共約30萬劑，目前接種逾11.2萬劑，還剩下18萬多劑可供公費或自費接種。

陳時中進一步說明，18萬多劑中，約有11萬劑是在5月底到期，其餘效期至6月15日。他坦言，過去擔心疫苗打不完，但現在可能擔心打不夠，希望未來疫苗可照期程抵台。

陳時中提到，目前自費疫苗相對寬鬆，呼籲民眾除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離外，應儘速施打疫苗。

至於打完疫苗後的不良反應通報事件，莊人祥說，昨天新增8件通報，但皆屬於非嚴重不良反應通報，多是常見的注射部位紅腫疼痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛等常見症狀。

此外，為加速疑似案件通報、及時發現個案，指揮中心也規畫擴大採檢，全台共有164處採檢站，將在1週內全數恢復運作，讓需要採檢者能就近採檢。

陳時中表示，希望醫療院所經專業判斷，若有疑似症狀或擴大匡列接觸者，能積極採檢，將社區相關防火牆建立起來，及時排除或發現各種可能性。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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