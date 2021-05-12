各位不要亂喝茶！萬華茶藝館門口驚見女子坐整排 網憂：老人團滅...

台灣本土疫情持續延燒，今日新增16起本土案例不僅創單日確診新高，確診足跡更是蔓延到台北萬華地區，兩間和案1220、案1221有關的在地「茶藝館」也意外成矚目焦點。

有PTT網友好奇之下，用google街景地圖功能搜尋「鴻達茶藝館」，只見畫面中茶藝館門口坐了一整排女子，讓他不禁直呼「究竟是賣什麼茶？」、「是真的賣茶的嗎？賣茶要這麼多人在門口一起泡茶嗎？」。

許多網友則秒懂表示「老茶啦，茶溫很燙」、「別笑，就不要很多人喝高溫茶，這樣肯定爆炸」；更有網友擔憂「怕爆，我爸很愛去這種地方…」、「這次會不會團滅一堆老人？」、「看你各位還敢不敢亂喝茶」。

指揮中心指揮官陳時中下午表示，案1220和案1221分別在萬華區三水街「鴻達茶藝館」和萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，兩人都因出現症狀而至醫院就診、採檢確診。針對兩人從事同為萬華地區的相同行業，其工作型態可能涉及親密接觸，感染源仍待釐清。

記者今天下午實際前往，「鴻達」、「楓香」兩店皆已關門停業，雖週遭人潮大幅減少，但「鴻達」樓上、隔壁店家仍持續營業，傳出歡唱歌聲，街上仍有酒客來往，巷弄內的「楓香」則少有人經過。

商品推薦