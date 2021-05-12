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防疫是指揮中心的事？ 醫護吐心聲：感染鏈得靠每個人斬斷

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情升溫，醫護人員感嘆「民眾似乎漸漸覺得防疫是指揮中心的事」，而忽略戴口罩、勤洗手等個人習慣。圖為宜蘭遊藝場大樓附近進行消毒。本報資料照
國內疫情升溫，醫護人員感嘆「民眾似乎漸漸覺得防疫是指揮中心的事」，而忽略戴口罩、勤洗手等個人習慣。圖為宜蘭遊藝場大樓附近進行消毒。本報資料照

國內新冠肺炎疫情延燒，12日新增16例本土確診個案，其中多起感染源不明，引發全台人心惶惶。對於台灣防守疫情1年多來，社區感染再度爆發，由醫護人員經營的臉書粉專感嘆，民眾似乎漸漸覺得「防疫是指揮中心的事」，呼籲全民應重新落實個人防疫習慣。

針對疫情再起，臉書醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」發文表示，當前確診者的足跡和接觸史較為複雜，加上台灣面積小，全台縣市幾乎都在「一日生活圈」的範圍內，因此就算不是足跡遍布的地區，也該做好個人防疫工作，再次讓群體防疫網完整打開，就像去年也是透過這樣的方式，擋下超過10個不明感染源的案例。

「美的好朋友」也感嘆，防疫生活已經維持1年多的時間，但近期漸漸感覺到，民眾似乎開始認為「防疫是指揮中心的事、是防疫人員的事，和我沒關係」，然而事實上，防疫需要靠所有人都一起配合和努力，才能真正起作用。

「美的好朋友」強調，要挺過這次危機，大家務必回到去年的心態，積極遵守戴口罩、勤洗手、維持社交距離等防疫規範，若符合公費疫苗施打的族群，也盡快安排接種，只要每個人都做好基本工作，勢必就能斬斷社區傳播的感染鏈，防堵疫情持續擴散。

新冠肺炎 COVID-19

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