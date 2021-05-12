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沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

案1217基隆長庚驗出 陳時中證實個案曾赴南部進香

中央社 / 台北12日電

指揮中心今天公布，國內新增16例本土病例，其中3人感染源待釐清，案1217還在調查中，曾在同家診所就醫5次，最後由基隆長庚驗出，指揮官陳時中證實個案曾赴南部進香。

陳時中下午記者會說明，今天公布其中1例感染源待釐清本土個案案1217，在基隆長庚檢驗出來，陳時中證實，個案前幾天曾參加南部進香團，活動時間與同行遊覽車人員正在掌握，已通知南部區管了解當地情況，足跡確定就會公布。

案1217為50多歲女性，近期無出國，2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，於4日至10日間前往同一家診所就醫5次，11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今天確診。

陳時中說，案1217的Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中表示，住在基隆的案1217以擺攤維生，但目前掌握到的擺攤時間是在可傳染期4月25日之前。針對地方公布個案曾赴高雄廟宇，陳時中強調，將去了解，重申足跡應該以中央指揮中心公布為準。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，今天新增的21例武漢肺炎個案病例中，只有案1217為重症患者，診斷為肺炎、呼吸喘，還沒到插管，但已經屬於嚴重肺炎，其他個案都是輕症或無症狀。

陳時中再次呼籲，國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，民眾應該提高警覺，做好防疫新生活規範，落實戴口罩、勤洗手，避免近距離接觸，符合武漢肺炎疫苗接種資格者應儘早施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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