離第三級防疫不遠了！ 雙北基宜本土個案「尚未群聚」關鍵

新冠肺炎本土個案暴增16例破台灣單日新高！確診者集中於北部，若是單周出現3件以上社區群聚，或一天確診10名以上感染源不明的本土案例即可防疫升級到第三級疫情警戒，不過，指揮中心尚未布達升級，全因今天有三例感染源待釐清個案，單日不明感染源還沒超過10例，而單周社區群聚事件為2件。

該標準也引起不少首長官員與民眾質疑防疫慎重性，台北市長柯文哲宣布即刻啟動「準第三階段」防疫措施，新北市長侯友宜預告，當社區感染爆發無法控制時，新北「該封就會封」，以下整理11、12日五起群聚及不明感染源情況，找出升級防疫關鍵點！

「社區群聚」本周本土不明感染源 共兩起

第一起 羅東遊藝場8人確診

第一層：11日5名確診，宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場女員工（案1202）、3名同事（案1208、案1209、案1211）以及1名常客（案1210）確診，感染源仍在調查中，因工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間長，傳播風險高，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢。

第二層：12日則公布3名接觸者染疫，分別為30多歲女遊藝場員工（案1216）、未滿10歲男童（案1231）及60多歲女性（案1232），3人近期無出國，亦無疑似症狀，個案活動史及接觸史持續調查中。

第二起 新北獅子會11人確診

第一層：11日公布1名確診，前獅子會會長（案1203）近期無出國史，感染源不明，已初步掌握個案接觸者115人列居家隔離。

第二層：12日公布10名接觸者染疫，分別為5女5男（案1218、案1219，及案1223至案1230等10人）年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為案1203的妻子，其餘9位友人，因前獅子會會長（案1203）確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

「尚未群聚」本周本土不明感染源案 共三起

第三起 基隆長庚就診1人確診

基隆50多歲女性（案1217）以擺攤維生，前幾天曾參加南部進香團，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，診斷為重症患者還沒到插管。而進香活動時間與同行遊覽車人員正在掌握，初步接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測，足跡確定就會公布。

第四起：三水街茶藝館1人確診

北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」60多歲女員工（案1220）居住新北，近期無出國，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往雙和醫院就醫，經診斷有肺炎情形；感染源待釐清，初步掌握接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

第五起：西園路茶館1人確診

北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」50多歲女員工（案1221）居住北市，近期無出國，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢；感染源待釐清。初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

為何還沒升級到第三級疫情警戒？

分析目前離升級第三級疫情警戒差距只剩一點，其中最大可能性就是本周「尚未群聚」第三起至第五起的接觸者有確診，便達成升級防疫條件。茶館這兩人同為萬華地區的相同行業，陳時中以情境、時間點推估有可能是職業群聚，但還沒找到關聯，加上可能都會有與「恩客」親密接觸，個人防護、口罩可能無法戴好戴滿。

網友們則紛紛在PTT熱議，不少人抱怨社區染疫狀況比以往嚴重，卻限制鬆散，也有人認為是政府希望給政府機關和民眾時間緩衝，準備糧食民生物品。

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