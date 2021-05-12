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10天前示警社區感染被罵危言聳聽 蘇一峰：當時判斷很正確

聯合新聞網 / 綜合報導
爆發社區感染，新北環保局擴大對公共場域消毒。 記者曾吉松／攝影
爆發社區感染，新北環保局擴大對公共場域消毒。 記者曾吉松／攝影

國內近日爆發本土疫情，中央流行疫情指揮中心昨（11）日宣布疫情警戒升至二級，指揮官陳時中也坦承目前已進入「社區感染」。10天前曾在臉書警示「疫情已進入社區」而遭受到批評的北市聯醫陽明院區醫師蘇一峰，轉貼當時的貼文，指出自己當時的判斷很正確。

這波本土疫情始自4月20日2名華航機師「感染源不明」確診，接著23日出現2個多月來首例本土病例，隨後疫情延燒到防疫旅館，29日諾富特飯店一名房務主管確診，隔天又傳出3名飯店員工染疫，爆發群聚感染。當時陳時中仍不認為進到「社區感染」的階段，但「已在邊緣」。

蘇一峰則在5月1日於臉書發文寫道，「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！」，並指航空公司機組員是「最高風險的一群人享最短的隔離時間，又可以不打疫苗」，也憂心的說「現在要靠台灣防疫的神秘力量，全民的防疫警覺心了！」。

蘇一峰當時的發言引來不少「危言聳聽」、「思慮不周」的質疑，不過昨天爆出7例本土確診之後，讓他「一吐怨氣」，把5月1日的貼文擷圖，指出「現在看起來當初的判斷非常正確」。

臉書上的網友也紛紛肯定蘇一峰的專業、為他抱屈，「先知總是孤獨的」、「從沒質疑過您說法」、「如果當時就提高防疫層級該有多好」、「政府鴕鳥心態很久了」、「大家都太放鬆了」，也有人認為目前疫情的實際情況如何，「唯有廣篩才能知道」。

新冠肺炎 COVID-19 社區感染

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