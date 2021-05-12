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多感染源不明「普篩派」再起！ 公衛系打臉：只有隔離最有效

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情升溫，是否要進行入境普篩的議題再次受到關注。圖為桃機旅客接受採檢。記者鄭超文／攝影
國內疫情升溫，是否要進行入境普篩的議題再次受到關注。圖為桃機旅客接受採檢。記者鄭超文／攝影

國內新冠肺炎本土疫情升溫，多例感染源不明，面對社區感染爆發，不少支持普篩的說法再起。對此，一名曾就讀公共衛生學系的網友解釋，最正當的防疫措施「絕對不是普篩」，並強調最好的方式就是「認真隔離」，別無他法。

針對提倡普篩的聲浪，一名自稱公衛系出身的網友發文說明，有越來越多的個案，都是持有前三日的陰性證明入境，卻在隔離期滿前發病確診，而可能的原因，一是在境外感染到變異病毒，導致潛伏期變長，因此並未驗出；二則是在搭飛機的過程中染疫，就算有陰性報告也沒用。

該網友指出，針對第二種情況，由於確診者處於剛感染的空窗期，此時就算讓入境旅客都進行普篩，基本上也抓不出來。而入境者因為進行普篩後「沒事」，被歸類為自主健康監測對象，反而更有可能讓其實已經染疫的人，自以為確實沒病，而到處「噴毒」。

除了對付不了上述情形，該網友表示，普篩還得考慮檢驗工具本身的敏感性和特異性問題，意即偽陽性的發生率，如果有相當比例都屬於「驗不到的對象」，那就算普篩也只是浪費資源，甚至增加傳染風險，套用在疾病盛行率低的地方使用，就效益邏輯上毫無意義。

因此，該網友強調，站在公衛系的角度，最有效斷絕病毒根源的方式，就是入境一律隔離14天，加上考量到病毒變異產生潛伏期變長的狀況，最好將隔離期加長至21天，才是最能阻絕疫情進入的解方，根本不必「囉嗦那麼多」；至於若是公衛系出身又支持普篩的人，他也出言直批。

該文引起網友熱議，不少人直呼「入境普篩、隔離後也要篩檢，意義在哪」、「普篩真的蠢啊」、「真要普篩也是像機師群這種特定的」等；但也有許多人反駁「普篩後到處噴毒是你的假設，沒普篩也有人到處噴毒啊」、「不能又隔離又普篩嗎？」、「隔離完了就不會傳染了？誰敢保證？」、「普篩+隔離14天啦，都一年了還在浪費資源」。

新冠肺炎 COVID-19

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