基隆確診婦人曾到高雄進香 陳其邁：活動12小時

基隆確診婦人5月初到高雄進香，高雄市長陳其邁表示，婦人約在高雄待了12小時，目前市府正在掌握婦人接觸的廟方人員名單，活動地點時間將等疫調結束再對外說明。

中央流行疫情指揮中心宣布，基隆一名婦人今天確診為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例。由於這名婦人曾與2車進香團至高雄進香，陳其邁下午到小港醫院視察防疫狀況時，在會前接受媒體聯訪表示，市府正在針對本案進行疫調中。

陳其邁表示，這名婦人來高雄參加廟會活動，在高雄行蹤相對單純，活動採團進團出，目前市府正在掌握婦人接觸的廟方人員名單。陳其邁說，婦人活動地點、時間及接觸人員，將等疫調結束再對外說明，目前正在匡列中，也會調閱監視錄影畫面確認婦人是否有全程戴口罩。

陳其邁指出，婦人5月1日下午5時許抵達高雄，至2日一大早離開，約待了12小時左右，由於到訪距今有一段時間，所以市府將視接觸者是否有發病，採取不同應對措施，目前正在了解婦人晚上住宿地點及同房人員，並評估接觸程度高低。

至於是否考慮封城，陳其邁表示，由於婦人在高雄活動的時間只有12小時，目前要視疫調情形，才能做說明，目前動員警方及衛生局人員展開疫調，透過監視器及電子資料查找現場人員，該消毒的市府也已經準備好了，請民眾放心。

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