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遊藝場群聚案足跡出爐 遍及宜蘭餐廳、全聯

中央社 / 台北12日電
指揮中心指揮官陳時中。記者邱宜君／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者邱宜君／攝影

宜蘭遊藝場群聚疫情擴大，指揮中心今天公布個案足跡，5月6日至10日曾到宜蘭多家火鍋餐廳、自助餐、全聯超市等地，呼籲曾出入相關場所民眾自我健康監測至24日。

宜蘭「銀河百家樂」遊藝場的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布再增3名接觸者確診，群聚累計8人確診，個案活動史及接觸史持續調查中。

根據最新疫調資料，群聚個案足跡遍及宜蘭遊藝場、餐廳和超市等地。

陳時中說，個案曾於5月6日至9日零時至上午8時曾至宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場，6日晚間6時曾到三媽臭臭鍋羅東中山店，7日凌晨1時至2時至宜蘭礁溪老將自助餐、下午5時30分至6時30分至八方悅鍋物羅東店，10日晚間至宜蘭市久千代海鮮百匯餐廳及宜蘭全聯超市，時間仍在調查中。

陳時中提醒，曾於相關時間出入上述場所的民眾務必進行自我健康監測，5月24日前若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，務必戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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