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日增16本土案例 北市萬華兩茶館女員工也染疫

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

國內疫情急速升溫，國內今天新增16例本土及1例調查中新冠肺炎個案，皆為本國籍。其中本土案例中，三例感染源不明、10位為獅子會新北個案的接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230）、三例為宜蘭遊藝場群聚個案的接觸者（案1216、案1231、案1232）。另一例調查中的個案為機師案1187的接觸者（案1222）。

指揮官陳時中表示，案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者。

三人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診。案1216Ct值15；案1231 Ct值26；案1232 Ct值32，該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中說，其中一位是小學生，同班的都已列入居家隔離，學校也已停課，該班列入居家隔離的對象。

案1217為50多歲女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性；感染源待釐清。

陳時中說，案1216是1202工作場合的接觸者，而1216同住家人與非同住家人，驗出2人1231 1232，其中有一位是小學的學生，那同班的都已經列入居家隔離，學校也停課了，該班列入居家隔離的對象，然後裡面有一位是1217是在基隆長庚檢驗出來的，

已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中表示，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，其中1人為案1203同住家人，其餘9人為友人，因案1203確診，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，Ct值25；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心表示，案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診，Ct值16；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中表示，案1220在中和被採檢出來，案1221是在台北驗出。但兩人情況特殊，一個在新北、一個在萬華，但都在萬華區茶藝館工作，工作人員都匡列，相關顧客調查中。

陳時中指出，案1222為30多歲女性，為某航空公司空服員，5月5日曾與案1187一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診，Ct值22；感染源調查中。已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離；個案活動史及接觸史持續調查中。

指揮中心提醒，今日新增個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

16例確診名單：

1.宜蘭遊藝場+3 （案1216、案1231、案1232，分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性）

2.基隆+1 （案1217為50多歲女性，基隆長庚發現）

3.獅子會相關接觸者：+10 （前會長妻子與接觸者，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男）

4.萬華+2 （案1220為60多歲女性，三水街「鴻達茶藝館」工作。案1221為50多歲女性，西園路1段「楓香清茶館」工作）

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