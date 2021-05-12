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本土暴增16例確診 北市議員喊話各民代暫停跑攤

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員從右到左吳沛憶、苗博雅、林亮君、黃郁芬、邱威傑召開記者會呼籲民代暫停跑攤。記者胡瑞玲／攝影
北市議員從右到左吳沛憶、苗博雅、林亮君、黃郁芬、邱威傑召開記者會呼籲民代暫停跑攤。記者胡瑞玲／攝影

中央流行疫情指揮中心昨宣布，國內一口氣暴增7名本土案例，其中6名是不明感染源，分為新北以及宜蘭兩群，並提升疫情警戒至第二級，指揮官陳時中也公開警示台灣已進入社區感染階段，北市議員苗博雅等人今召開記者會，呼籲民代應暫停跑攤急出席群聚活動，防範社區感染。

社民黨北市議員苗博雅說明，民代因工作需求需接觸大量人群，在跑攤、聚餐中，沒有辦法維持戴口罩、保持社交距離，民代一個晚上要跑2、3場活動，接觸人數超過數百人，恐成防疫破口，在疫情嚴峻期間不應造成醫療人員負擔，並陷民眾於風險之中，大家應放下選舉、基層組織考量暫緩跑攤。

民進黨北市議員吳沛憶指出，疫情提升至第二級，需避免室內100人、室外500人以上群聚，民進黨團今也發出決議，暫停跑攤行程，就是呼籲防疫期間，不分黨派、不分藍綠，全民共同防疫，台灣現在不需要政治口水，同心守護社區防疫的前線。

無黨籍北市議員林亮君說，去年三月同樣也呼籲各民代暫緩跑攤行程，時隔一年，台灣又面臨一個新的嚴峻疫情階段，加上已確認社區感染情況下，身為民代、政治人物應以身作則做好榜樣，暫緩社交活動及行程，她自己本身也有近50場活動受影響，但如今應與醫護人員站在一起，相信台灣一定能度過這次難關。

無黨籍北市議員黃郁芬表示，此刻不只不需要政治口水，也不需要過度獵巫，不應該透過獵巫造成更多恐慌，呼籲大家應做好自身防疫措施，相信可度過難關；無黨籍北市議員邱威傑說，現在的大愛就是暫停見面，政治人物不應只為了自己的利益，想去哪就到處趴趴走，這是非常不好的事情。

苗博雅表示，除了今天出席的年輕議員外，民進黨北市議員梁文傑、許淑華雖因出席民進黨團行程不克出席，但都相當支持今天的行動，也希望呼籲大黨民代也能一起加入；被問到「呼籲大黨民代應加入」，是否對國民黨喊話？苗說，民進黨釋出較多善意，國民黨現在雖沒表態，但認為他們應該很快也應該要跟進。

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