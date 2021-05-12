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啟動六方向防疫 陳時中：沒做到就開罰，做不到就停業

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠陳雨鑫蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心今一口氣宣布新增16例本土案例、1例調查中病例，震驚社會。指揮官陳時中宣布即起啟動防疫六方向，包括落實全國營業場所防疫管理、加速加強疑似通報，及早發現可能個案、擴增防疫旅館，落實隔離採檢措施、擴大匡列接觸者，進行隔離積極採檢、專責醫院全數啟動，一周內恢復專責及隔離病房區域、短期商務縮短檢疫從嚴審查。

陳時中強調，沒做到就開罰，做不到就停業。

有關落實營業場所的管理，陳時中表示，包括戴口罩、保持社交距離、隔板、建立實聯制、執行體溫量測、手部消毒、環境清潔消毒、動線規劃等防疫措施。他重申，沒有辦法落實的場所應暫停營業，不排除關閉休閒娛樂場所及公共區域。

陳時中表示，為了加速可能疑似通報，現有164採檢站，要求一週內恢復前陣子更多採檢站，提升採檢便利性，幫助醫療院所有任何懷疑，經過專業判斷，都可以即時採檢。陳時中表示，由於未來會擴大匡列接觸者積極採檢，居家隔離需要更嚴格標準然後採檢，「希望把防火牆建立起來」，及時排除下一層可能性，或是及早發現下一層可能性。

專責醫院部分，陳時中表示，一週內要恢復隔離病房。旅館部分，因要擴大匡列接觸者，也希望各縣市政府擴增防疫旅館。因為隔離一人一戶要求，對於旅館需求大增，旅館相關管制都要做好，希望儘速擴增防疫旅館，幫助隔離者確實做好安置。

本來五天七天的短期商務縮短檢疫，陳時中說，也要請相關單位請從嚴審查，要有必要性、時間急迫性、不可取代性，才能縮短。陳時中強調，無法落實相關措施的場所就要停業，全面加強、積極的查核，積極的查核，有違反的就要開罰，做不到的，就要關閉休閒娛樂場所及公共區域。

遊藝場群聚事件個案公共場所活動史。圖／指揮中心提供
遊藝場群聚事件個案公共場所活動史。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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