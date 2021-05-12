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今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中
疫情急速升溫！指揮中心指揮官陳時中表示，疫情變化很快今天新增16例本土案例，其中一例為調查中案例。另新增一例境外移入個案。
陳時中表示，境外移入個案三例從菲律賓，一例印度。印度連續三天進來94人，六人陽性，包括之前宣布的五例個案。六人檢驗中，其餘陰性。三例是從菲律賓都是來檢疫所檢疫，檢疫期滿採檢，Ct值都介於31至35，對社區威脅少。
陳時中表示，將啟動防疫六大方向，包括落實全國場所防疫管理等。
16例確診名單：
1.宜蘭遊藝場+3 （案1216、案1231、案1232，分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性）
2.基隆+1 （案1217為50多歲女性，基隆長庚發現）
3.獅子會相關接觸者：+10 （前會長妻子與接觸者，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男）
4.萬華+2 （案1220為60多歲女性，三水街「鴻達茶藝館」工作。案1221為50多歲女性，西園路1段「楓香清茶館」工作）
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