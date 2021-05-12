快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

疫情急速升溫！指揮中心指揮官陳時中表示，疫情變化很快今天新增16例本土案例，其中一例為調查中案例。另新增一例境外移入個案。

陳時中表示，境外移入個案三例從菲律賓，一例印度。印度連續三天進來94人，六人陽性，包括之前宣布的五例個案。六人檢驗中，其餘陰性。三例是從菲律賓都是來檢疫所檢疫，檢疫期滿採檢，Ct值都介於31至35，對社區威脅少。

陳時中表示，將啟動防疫六大方向，包括落實全國場所防疫管理等。

16例確診名單：

1.宜蘭遊藝場+3 （案1216、案1231、案1232，分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性）

2.基隆+1 （案1217為50多歲女性，基隆長庚發現）

3.獅子會相關接觸者：+10 （前會長妻子與接觸者，案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男）

4.萬華+2 （案1220為60多歲女性，三水街「鴻達茶藝館」工作。案1221為50多歲女性，西園路1段「楓香清茶館」工作）

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

AZ疫苗擴大開打，如何當一個聰明的接種者？

繼費鴻泰斥陳時中 台南議員也批「槍斃剛好而已」

提高戒備清空3000病床 陳時中：國內口罩夠用

疫情嚴峻 陳時中：今天不會宣布升第三級

相關新聞

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 館方提早打烊消毒

台灣本土疫情大爆發！北北基宜成重災區，下午又再傳出有確診者曾前往北市SOGO復興館，官方已經證實提前到16點30分打烊，...

萬華爆2例確診都在茶室工作！記者實地走訪仍傳歡唱聲

疫情升溫，國內今新增16例本土確診案例，其中2例分別在台北市萬華區2間茶室工作，目前皆已消毒、停業，但實地前往2店，仍可...

北市萬華2例確診 柯文哲宣布防疫提升至「準第三階段」

中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增16例本土案例，1例調查中。其中台北市萬華區新增2例確診。台北市長柯文哲今宣布，台北市...

宜蘭新增3確診累計共8例！10歲男童與姑姑同住也確診

宜蘭縣新冠肺炎疫情持續延燒，今再添3起確診個案，分別是銀河百家樂遊樂場女員工、10歲男童及60歲婦人，這三例彼此都沒有關...

基隆確診婦人感染源不明 接觸者25人14人居家隔離採檢

防疫指揮中心今天證實，基隆市一名婦人確診為案1217，近期無出國由醫院採檢通報確診，近期無出國，已初步掌握個案接觸者25...

防疫是指揮中心的事？ 醫護吐心聲：感染鏈得靠每個人斬斷

國內新冠肺炎疫情延燒，12日新增16例本土確診個案，其中多起感染源不明，引發全台人心惶惶。對於台灣防守疫情1年多來，社區感染再度爆發，由醫護人員經營的臉書粉專感嘆，民眾似乎漸漸覺得「防疫是指揮中心的事」，呼籲全民應重新落實個人防疫習慣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。