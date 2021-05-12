宜蘭疫情蔓延至校園？外傳某國小學童疑確診

宜蘭疫情持續延燒，冬山鄉一間國小突然宣布停課消息。該校校長表示，今天早上9點多接到衛生局通知，二年級某一班23名學生於10點起停課兩周，並已完成消毒作業。該校校長說，會與老師討論學生課業進度，擇日補課。

全校一到六年級學生今天中午就放學，其他家長得知消息就說，會視疫情狀況，考慮明天自行停課，畢竟「平安比較重要。」也有家長詢問學務處原因，得到回應是不便透漏，不免擔心「上周六才剛辦完校慶，疫情期間實在令人擔心。」

疫情消息甚囂塵上，外傳該班一名學童疑似確診，其姑姑在遊藝場同棟大樓工作，似乎也中鏢。對於校園是否淪陷，宜蘭縣衛生局長徐迺維不願證實也不否認，並表示，「一切以中央疫情指揮中心宣布為主。」只是，宜蘭昨天一口氣爆出5名確診，民眾已經人心惶惶，是否再新增確診個案，備受關注。

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