疫情升溫 苗栗地區有衛生所首度出現預約AZ接種滿額

國內新冠肺炎疫情出現社區傳染，苗栗地區的AZ疫苗注射也開始增溫，有衛生所首度出現預約注射「滿額」的現象，也有醫院向衛生局調借疫苗，民眾接種意願明顯增加；苗栗縣衛生局表示，苗栗縣現有3200劑AZ疫苗，縣內到昨天已接種1182劑，其中自費362劑、公費820劑。

苗栗縣配合中央流行疫情指揮中心開放AZ疫苗施打實施對象至第6類，4月底增加開放7鄉鎮市衛生所加入公費疫苗施打，迄今全縣18鄉鎮市衛生所都已加入公費施打行列；醫院方面，自費施打疫苗由部立苗栗醫院專責，目前全縣14家醫院已有11家辦理公費施打，且陸續增加中。

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