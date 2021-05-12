因應疫情 北市府對市場要求戴口罩8防疫措施
因應疫情，台北市市場處今天表示，將加強所轄市場等提高防疫管理，包含要求攤商及民眾依規定戴口罩、出入口設酒精消毒機台、加強宣導民眾外帶餐點等8項措施。
北市府市場處發布新聞資料指出，為防範2019新冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情，要求轄管市場強化防疫管理，共8項措施。
市場處表示，8項措施包含宣導保持社交距離、要求攤商及民眾依規定戴口罩、出入口設酒精消毒機台、落實環境消毒、加強宣導民眾外帶餐點、業主自主體溫量測管理、內用座位區設隔板、啟動批發市場及人流較大公有零售市場人流管制。
市場處指出，各市場出入口已張貼「進入市場應佩戴口罩」公告，廠商每月會至市場防疫噴消作業，並要求市場封閉部分出入口，宣導保持社交距離、持續加強口罩稽查等。
市場處表示，針對超市及轄管地下街，要求業者加強注意防疫措施，像進賣場戴口罩，飲食區設隔板並定期消毒、清潔；批發市場部分，加強宣導保持社交距離，封閉部分出入口，以利人流管制。
市場處指出，夜市部分，因非密閉場所，要求各自治會，對從業人員及民眾進營業場域，皆須配戴口罩，並派員舉牌宣導，呼籲夜市飲食攤確實設防疫隔板。
市場處表示，原訂5月辦活動，配合中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒，相關活動已取消或改為戶外地點舉辦，像台北地下街2021開齋節等。
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