尚無三級封城規畫 指揮中心急釋疑

今天還不會提升到第三級警戒！指揮中心在記者群組中說，指揮中心今（12日）並無將疫情警戒升級到第三級的規劃，陳指揮官所提「升級」，係指在現有措施及民眾配合程度無法圍堵疫情時，才會考慮升級。

稍早中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中赴立院質詢時提到，「台灣已經進入到一個嚴峻的階段」，日內有可能再將疫情警戒提升至三級，屆時所有室內5人以上的聚會與非必要營業、公共場域皆須關閉。已經引起全國震驚！

據指揮中心公布的疫情警戒標準及因應事項，單週出現3件以上社區群聚事件或一天確診10名以上感染源不明的本土病例時，進入防疫第三級警戒，民眾外出時需全程配戴口罩、全面停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，除必要的維生、秩序維護、必要性服務、醫療與公務場所外，其餘營業及公共場域皆關閉。

在此階段，發生群聚的社區如需進行快速圍堵，民眾需配合病毒篩檢，且不得任意離開、圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。若不幸進入第四階段，意味著本土14天內平均每日確診超過100例，且超過半數無法追蹤感染源，民眾非必要不得外出，且所有聚會一律暫停，民眾在家中也須配戴口罩，且將全面停班停課。

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