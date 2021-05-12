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宜蘭再增第六例確診？傳是「銀河百家樂」遊藝場員工
新冠肺炎疫情持續擴大，宜蘭羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場昨驚傳5名確診者，今天可能再添1例。此確診者傳是遊藝場員工，尚待中央流行疫情指揮中心公布。
宜蘭防疫團隊對於再增第六例確診，不願證實也不否認。此個案日前匡列居家隔離，昨天上午被驗出陽性，下午經中央再次檢驗確診；不過確認時已經過了流行疫情指揮中心下午2點公布案情的記者會時間，所以昨天公布數字上仍為5例。
縣政府衛生局針對宜蘭再增加第六個確診案例？不予證實，表示一切以中央流行疫情指揮中心公布為準。
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