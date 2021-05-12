疫情升溫 苗縣宣布高中以下畢旅、校外教學停辦
因應國內疫情升溫，苗栗縣政府今天召開疫情緊急會議，決議高中以下學校畢業旅行、校外教學全面停辦，畢業典禮不邀家長、外賓，維持室內100人以下辦理，另學校室內空間停止開放。
因應國內出現感染源不明之本土病例導致社區感染風險增加，苗栗縣疫情指揮中心於今天由指揮官、縣長徐耀昌主持召開緊急會議。
會議決議包括高中以下學校畢業旅行、校外教學全面停辦，畢業典禮不邀請家長、來賓及長官，維持室內100人以下辦理，此外，學校停止開放室內空間。
教育處長邱廷岳表示，部分學校畢業生人數若逾百人，畢業典禮應採分場地、同時舉行方式辦理。
社區供餐方面，應維持梅花座、設置隔板及100人以下，否則改為領餐方式辦理。
近期縣府辦理多項活動也決議停辦或延期，停辦活動包括5月16日寄養家庭表揚、幼安園遊會、向女力致敬演唱會；延期活動有5月17日通霄輔具資源中心開幕揭牌儀式、5月22日文觀局信用部人員講習。以及近期苗北藝文中心超過室內100人之展演活動均延期辦理。
徐耀昌要求府內各局處，務必依中央流行疫情指揮中心指示管制標準辦理，並做即時性滾動式檢討，也請民眾務必配合，共同嚴守社區防線。
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