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若提升警戒第三級！餐飲、飯店恐停業 下班後估湧現採購人潮

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
疫情升溫，國內防疫恐提升至警戒第三級，但目前超市、大賣場並未出現物資搶購人潮。記者林海／攝影
疫情升溫，國內防疫恐提升至警戒第三級，但目前超市、大賣場並未出現物資搶購人潮。記者林海／攝影

疫情大升溫，在傳出可能進入警戒第三級後，餐飲、飯店業者都開始擔憂，擔心業績再度受到衝擊，出現去年2至4月的慘況，因此也都密切留意後續發展，而大賣場、超市目前雖仍未出現囤貨潮，但有業者認為，可能在今天下班時間後，會出現第一波採購物資的人潮。

台灣大型餐飲、飯店業者昨日起就如臨大敵，紛紛加強防疫措施，包含落實用餐實聯制、入場顧客額溫測量及酒精消毒作業、桌距拉開保持社交距離，以及加強自助餐餐檯透明隔板及餐罩、戴口罩取餐等，宴會廳落實梅花座桌型。

但有業者坦言，5月上旬雖然歷經諾富特群聚感染事件，但是由於去年一整年台灣防疫有成，民眾的恐慌心理不再，因此母親節檔期業績完全未受影響，仍是一位難求的情況，但近日疫情有失控跡象，如果政府宣布提升警戒層級，那就業績大減是必然的。

業者指出，如果提升警戒第三級，室內5人以上，室外10人以上聚會都要停止，這等同於聚會型的用餐需求完全消失，且這是政府直接的指令，更會影響民眾的心理，就算只有2至4人的聚餐，一定也會受影響。

更有業者透露，詢問疾管署若到警戒第三級時，餐飲業受規範的內容有哪些，但疾管署竟然一問三不知，因此也很無奈，但如果依照「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」的字面意義，那就等同於停業。

對於要如何因應，業者則說，政策是一定要遵守，只能咬牙苦撐，但是經過去年2至4月的慘況後，其實大多數業者都已經在外送、外帶，甚至是冷凍食品上都有所布局，可以預期的是，這方面的業績會再度明顯提升，只是仍然彌補不了到店用餐的缺口，只能期待疫情趕快控制住，否則回到過去依靠紓困補助的日子，又是考驗企業的口袋深度。

而去年在疫情爆發之初，曾經出現一波生活物資搶購潮，但超市、量販業者則說，目前賣場的情形都還很正常，但若下午再度出現大量不知來源的確診案例，那有可能在下班過後，第一波搶購人潮就會湧現。

疫情升溫，國內防疫恐提升至警戒第三級，但目前超市、大賣場並未出現物資搶購人潮。記者林海／攝影
疫情升溫，國內防疫恐提升至警戒第三級，但目前超市、大賣場並未出現物資搶購人潮。記者林海／攝影

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