影／台中如何防疫？中部防疫指揮官：合乎條件快打疫苗

疫情升溫，台中為第二大城，如何防疫？疾管署中部防疫指揮官黃高彬今天在參加台中市政府召開的臨時緊急防疫會議前受訪時說，人是流動的，盼民眾把口罩戴好，勤洗手，可以的話，合乎條件，趕快打疫苗。只有疫苗，可以看得出來，不只是美國、英國，以色列是最典型例子，他們施打疫苗以後，整個疫情是下來的，呼籲民眾踴躍打疫苗。

台中目前實施「供5停2」分區輪流供水，是否會影響防疫？黃高彬建議，善用乾洗手，最好趕快去打疫苗。

台中市衛生局說，現在政府已撥2.9萬劑疫苗，已打1.3萬劑，其中自費3721劑，請合乎條件者踴躍接種。

今天的臨時緊急防疫會議由台市長盧秀燕主持，邀集黃高彬、地方醫事團體、專家，以及市府防疫人員共商防疫事宜。

盧秀燕認為，今年至今，中部尤其是台中沒有個案，可是我們不能掉以輕心，因為台灣人車、貨物流動，台中是第二大城，因為防疫要加嚴加密，甚至要拉大防疫防堵圈，因此有很多措施要調整，因此今天加開臨時緊急防疫會議，很多防疫措施會跟著加嚴加密。

黃高彬說，台中昨天所有醫療院所動起來，防疫升級，包括門禁管制，探病、陪病原則都升級，除例外情形一律禁探病，陪病限1人。

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