確診接觸報你知 下載App好防疫

新冠肺炎本土疫情風波再起，臺灣社交距離App可即時通知其他有下載App的民眾是否與確診者接觸，並提醒主動通報地方衛生局，避免疫情擴散。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也說，臺灣社交距離App就像是疫苗，越多人使用、效果就越好，鼓勵民眾下載。

衛福部與台灣人工智慧實驗室共同研發的臺灣社交距離App，目前已成為ios系統工具程式中排名第一的應用程式，透過藍牙訊號強弱判斷與新冠肺炎確診者的接觸距離與時間，但並不會追蹤使用者足跡。

若使用者確診新冠肺炎，可透過App上傳隨機ID、輸入衛生局所提供的驗證碼後，資料就會保留在疾管署10天，並通知過去14天曾經與確診的使用者距離 2 公尺內、接觸 2 分鐘以上的其他使用者主動向衛生局通報。

此外，民眾需隨時開啟手機藍牙功能、並啟用接觸通知功能，才能在新冠肺炎確診使用者發布隨機ID時收到通知，民眾因接觸確診者而收到示警後，也可以在App中解除示警狀態，但此時就不會收到接觸通知。

臺灣社交距離使用介面。（應用程式截圖）

臺灣社交距離確診者可上傳隨機ID。（應用程式截圖）

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