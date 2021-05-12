疫情新變化 高雄市展開公共運輸防疫稽查

高雄市因應疫情變化，為落實防疫4大原則及15項措施，高市府捷運及交通局聯手衛生局人員進行公共運輸防疫稽查，並提醒民眾搭乘大眾運輸務必全程配戴口罩，違者開罰。

捷運局長吳義隆聯合高雄捷運公司、捷運警察、衛生局人員上午從輕軌C3前鎮之星站出發到C14哈瑪星站進行防疫稽查，並責成高捷公司落實清潔消毒防疫措施，並於列車上及車站進行稽查，要求搭乘輕軌應全程戴口罩，以及車上與車站禁止飲食等。

交通局長張淑娟也帶隊視察公車、計程車，實際了解業者及運將的防疫情形，她要求落實出車前後SOP消毒流程，並呼籲民眾搭公共運具配合防疫戴口罩。

尤其駕駛員出車前要落實清潔工作，從駕駛員與乘客互動、消毒水擦拭客運把手、座椅等，齊心升級防疫，並要求務必戴口罩。張淑娟強調，公車、巴士、排班計程車行經12家指定隔離醫院應都要準備乾洗手液，乘客務必落實手部消毒。

交通局籲民眾搭乘大眾運輸工具應依規定戴口罩，經查獲、舉報未正確配戴口罩者，將依傳染病防治法處罰新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

防疫升級，環保局也針對醫院、車站、百貨賣場、市場等人潮眾多易發生口罩遭棄置地點，加強稽查，並會針對週日國中會考結束後，各考場全面消毒；對於居家檢疫、隔離者排出垃圾也會和一般家戶垃圾區隔處理，並針對防疫醫院加強廢污水處理設施查核，減少防疫破口。

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