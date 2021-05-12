提高戒備清空3000病床 陳時中：國內口罩夠用

指揮中心指揮官陳時中今天上午出席立法院，不斷重申國內新冠肺炎疫情非常嚴峻，防疫警戒近日可能升第3級，提高戒備，已下令醫院清空3000病床備戰，且強調國內口罩量絕對夠用。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部、交通部專題報告「諾富特旅館群聚感染事件引發管理權責互踢皮球檢討暨全國防疫旅宿設置及管理執行情況」，並備質詢。

陳時中今天在立法院詢答時表示，已要求隔離及應變醫院本週清空相關病房，預計有3000床可用；國內口罩庫存達8億3000萬片，每日產能1500萬片，另有250萬件防護衣，1300多萬件隔離衣，面對嚴峻疫情。

國內昨天新增11例新冠肺炎確診，其中6例本土病例感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心昨天才剛宣布，疫情擴大，即日起到6月8日暫停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，陳時中今天再提出，近日將再提升防疫警戒，更像立法院請假，提前於10時30分離場。

針對昨天發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）宜蘭縣遊藝場群聚事件（案1202、案1208至案1211）及有新北市活動史的案1203，接替陳時中備詢的衛福部次長薛瑞元詢答時表示，兩案感染源仍待調查，將儘速利用病毒基因定序，釐清與華航諾富特案關聯。

本土疫情持續，國內接種新冠肺炎疫苗意願提升，民眾黨立委賴香伶提問疫苗進口近況，薛瑞元回覆，因國際情勢，疫苗確定運上飛機才能公布，預計5月底將有一批疫苗抵台，6月底前會有更多疫苗來，但無法完全掛保證時程不會變更。

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