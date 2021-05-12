快訊

直播／本土病例增逾十例進入第三級警戒？指揮中心下午2時記者會

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提高戒備清空3000病床 陳時中：國內口罩夠用

中央社 / 台北12日電
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左）上午前往立法院進行專題報告。記者蘇健忠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中（左）上午前往立法院進行專題報告。記者蘇健忠／攝影

指揮中心指揮官陳時中今天上午出席立法院，不斷重申國內新冠肺炎疫情非常嚴峻，防疫警戒近日可能升第3級，提高戒備，已下令醫院清空3000病床備戰，且強調國內口罩量絕對夠用。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部、交通部專題報告「諾富特旅館群聚感染事件引發管理權責互踢皮球檢討暨全國防疫旅宿設置及管理執行情況」，並備質詢。

陳時中今天在立法院詢答時表示，已要求隔離及應變醫院本週清空相關病房，預計有3000床可用；國內口罩庫存達8億3000萬片，每日產能1500萬片，另有250萬件防護衣，1300多萬件隔離衣，面對嚴峻疫情。

國內昨天新增11例新冠肺炎確診，其中6例本土病例感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心昨天才剛宣布，疫情擴大，即日起到6月8日暫停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，陳時中今天再提出，近日將再提升防疫警戒，更像立法院請假，提前於10時30分離場。

針對昨天發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）宜蘭縣遊藝場群聚事件（案1202、案1208至案1211）及有新北市活動史的案1203，接替陳時中備詢的衛福部次長薛瑞元詢答時表示，兩案感染源仍待調查，將儘速利用病毒基因定序，釐清與華航諾富特案關聯。

本土疫情持續，國內接種新冠肺炎疫苗意願提升，民眾黨立委賴香伶提問疫苗進口近況，薛瑞元回覆，因國際情勢，疫苗確定運上飛機才能公布，預計5月底將有一批疫苗抵台，6月底前會有更多疫苗來，但無法完全掛保證時程不會變更。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

台灣恐升第三級警戒 立法院也可能停會

國內疫情嚴峻 陳時中：應不會今天宣布升級

影／陳時中：非常嚴峻階段 恐有多條隱形傳播鏈

防疫升級 雙鐵禁食禁站票

相關新聞

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

中央流行疫情指揮中心昨宣布，國內一口氣增加7名本土案例，其中6名是不明感染源，分為新北以及宜蘭兩群。今再傳出基隆等地也出...

基隆確診婦兒子北市上班大樓昨消毒 萬華區急清消確認

基隆市傳出一名確診個案，其兒子在北市上班，該棟大樓昨晚已漏夜消毒，記者今中午直擊該棟大樓，但大樓保全不願多做說明，僅表示...

外傳台大新收治四名新冠？發言人：一切由指揮中心公布

外傳有醫師群組爆料台大醫院新收治四名確診病例，台大醫院發言人王亭貴表示，確定病例相關事宜要由中央流行疫情指揮中心來發布。...

宜蘭再增第六例確診？傳是「銀河百家樂」遊藝場員工

新冠肺炎疫情持續擴大，宜蘭羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場昨驚傳5名確診者，今天可能再添1例。此確診者傳是遊藝場員工，尚待中央...

疫情升溫 蔡英文呼籲國人不要恐慌「疫苗會陸續到位」

國內疫情升溫，本土案例暴增，民進黨主席蔡英文今天在中常會前發表重要談話，呼籲國人不要恐慌，她表示，目前防疫物資和醫療系統...

宜蘭疫情持續攀升 今天又驗出陽性確診下午由中央公布

宜蘭新冠肺炎疫情持續攀升，除了昨天公布的5例確診，今天再傳出有幾起陽性確診個案，等中央流行疫情指揮中心下午公布。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。