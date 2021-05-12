高鐵防疫升級禁飲食 旅客搭車前急嗑便當

台灣防疫警戒升級，高鐵公司宣布本月15日起至6月8日實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，即日起高鐵車廂內禁止飲食，列車上同步暫停便當、飲料等推車商品販售服務。各車站消毒頻率由原先2小時一次提升至每小時一次，加強清消安定乘客的心。

今天中午從高雄要搭高鐵前往桃園的李姓男子偕同事先在左營站站廈座位吃便當，李姓男子說，車上無法飲食有些不便，搭車前要先解決用餐問題，不能喝飲料比無法在車上吃便當更難受，防疫非常時期也只能配合。

高鐵左營站說，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡及一卡通聯名卡也將同步暫停使用，相關規畫方案高鐵公司會再對外公告。高鐵公司也說，將密切觀察疫情變化，持續配合政府防疫措施機動調整營運服務，有關各項最新防疫措施，民眾可上台灣高鐵企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢最新資訊。

高鐵左營站也表示，12日起高鐵各車站大廳暫停各項活動，列車上禁止飲食並全面暫停推車販售服務，也先撤除列車椅背網袋內TLife車上雜誌，商務車廂暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝甜鹹點心及瓶裝水，並要求旅客將餐點帶下車再食用。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）必須飲食者，要遵守保持社交距離規範，並應於飲、食用完畢後，盡速戴上口罩。

高鐵也在旅客動線上設置消毒酒精，協助旅客防疫，各車站除提升消毒頻率外，生飲台型式的飲水機暫時關閉不提供服務。每車次列車抵達端點站進行折返清潔時，會徹底全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多位置加強清潔，每天收班後會再有一次全車深度消毒。 高鐵防疫升級，加強環境清消，旅客口罩戴緊，確保自己及他人健康。記者王慧瑛／攝影 高鐵防疫升級，加強環境清消，旅客口罩戴緊，確保自己及他人健康。記者王慧瑛／攝影

商品推薦