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北市大眾運輸加強消毒 小巨蛋冰上樂園拒散客

中央社 / 台北12日電
防疫升級，小巨蛋冰上樂園一般遊客不得入場。圖／北捷公司提供
防疫升級，小巨蛋冰上樂園一般遊客不得入場。圖／北捷公司提供

防疫升級，北市交通局今天表示，公車、捷運等大眾運輸將加強清潔消毒；北捷表示，暫停開放板橋站等跳舞區並取消爵士廣場表演活動，小巨蛋冰上樂園一般遊客不得入場。

台北市今天舉行防疫記者會，北市交通局表示，已要求運輸業者，除第一線從業人員全面佩戴口罩做好自主管理外，包含市區公車、捷運、轉運站、復康巴士、計程車、藍色水路等各類大眾運輸工具持續做好各項清潔消毒工作，請民眾配合搭乘時全程佩戴口罩及禁止飲食。

交通局進一步表示，已要求微笑單車公司配合調度作業時，每天至少1次以酒精消毒服務機台、自行車把手、鈴噹和座墊等民眾接觸較頻繁設備，加強防疫措施，以確保民眾使用安全。

台北捷運公司指出，即日起貓空纜車車廂從原8人搭乘縮減為限乘4人，小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園、北投會館、捷韻國際廳實施總量管制，同一時段入場人數不得超過100人，且小巨蛋冰上樂園只開放學員、會員入場，一般遊客不得入場。

北捷表示，小巨蛋主場館即日起到6月8日取消活動，並暫停開放飲水台設備、跳舞區（含中山地下街爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、捷運行政大樓一樓閱讀捷運展示區、捷運心中山廣場、東區頂好廣場及貓空纜車市集活動，開放時間另行公布。

北捷強調，北捷自疫情初期就持續進行各項消毒措施，包含車站旅客頻繁接觸設備消毒每4小時1次、車廂每天出車前及營運時間每8小時消毒1次、車站廁所每日結束營運全面清潔消毒等，請旅客放心搭乘。

環保局表示，防疫消毒大隊已將北市人潮聚集的捷運站、交通樞紐、夜市、百貨公司、防疫旅館等10大類場域、共275處場所消毒頻率，從1週1次提升到1週2次，並協助台北車站、市府轉運站等19處重要交通樞紐於晚間收班後進行消毒作業，確保民眾健康安全。

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