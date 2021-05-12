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外傳雙和醫院有病患確診？急診室醫護人員全篩檢

聯合報 / 記者張哲郢張睿廷／新北即時報導
有消息傳出，新北市雙和醫院疑似出現確診者，急診室醫護人員全都被要求採檢。圖／雙和醫院提供
有消息傳出，新北市雙和醫院疑似出現確診者，急診室醫護人員全都被要求採檢。圖／雙和醫院提供

新北市疫情不斷延燒，有消息傳出，疑似有病患在雙和醫院急診室確診，因此所有急診醫護人員都被要求採檢，雙和醫院對此未承認也沒否認，僅表示依指揮中心公布為準。

新北市長侯友宜今日上午宣布擴大全區消毒範圍，和不明感染源案1203的足跡無關，雙和也被列入其中，難免遭人聯想，隨即有消息指出雙和醫院收病患時急診室疑似出現確診者，急診室醫護人員全被要求採檢。

雙和醫院表示，有關疫情事宜，依中央流行疫情指揮中心對外公告為主，本院不便多作任何回應。衛生局則回應，目前還無法證實此事，是否有人確診還是依下午指揮中心記者會為主。

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