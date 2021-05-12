旅行社爆退訂卻沒退費標準 業者怨：經過疫區能退嗎？

本土疫情升溫，指揮中心昨升級疫情警示到第二級，指揮官陳時中一早更透露，國內疫情非常嚴峻，今天可能進入第三級警戒，停止室內5人以上聚會，儘管陳時中稍晚又再補充，提到應不會是今天疫情記者會宣布升級，而是近日可能升到第三級警戒，不過依舊引發民眾恐慌，不僅遊覽車業者爆發退訂潮，就連旅行社也紛紛接到退訂電話。

品保協會發言人李奇嶽表示，自從諾富特疫情爆發後，很多遊客聽到疫情都不敢出團，只是以前觀光局對於退訂都會有一個標準，但現在這個退訂標準遲遲未訂定，導致近期品保協會收到的消費爭議案件、詢問電話不少。

李奇嶽舉例，像諾富特疫情發生在桃園，旅行社要去新竹遊玩，但民眾說會經過桃園，他不敢，所以要求退訂，那這個到底可不可以退？旅行社訂金都付出去了，這些損失又該怎麼辦？這些都需要有一個明確的規範。

李奇嶽強調，以前台灣人出國，觀光局都會有一個退訂標準，例如遇到颱風、地震、封山等狀況該如何處理，但如今觀光局這個機制失靈，無論是部桃事件、諾富特事件，都沒有相關退訂標準，任憑旅行社自行處理善後。

實際上，近期已有不少旅行社自行宣布退訂標準，其中可樂旅遊今早宣布，即日起凡對疫情有所疑慮之旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜，在依照旅遊定型化契約之前題下，將盡力為旅客爭取全額退費。若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。

此外，旅遊預訂平台KLOOK也表示，為維護用戶的權益與安全，已預訂KLOOK自2021年6月8日前行程的用戶，若因疫情關係希望取消或改期，只要透過App或網頁或訂單中的「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，將可免費退訂或改期；欲退改的訂單中若先前是以KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至用戶的帳戶。

觀光局則表示，目前確實已擬定退費標準，指示疫情變化太快，指揮中心下午可能又有新指示，若一但有新變化，影響層面都很大，會先待今天下午指揮中心記者會，若疫情警示沒有新變化，就會盡快公佈相關退費標準。

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