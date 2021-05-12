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直播／本土病例增逾十例進入第三級警戒？指揮中心下午2時記者會

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

僅一天就升第三級警戒 陳時中：應該不是今天

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

衛福部長陳時中今赴立院接受質詢，礙於10點半要召開專家會議，與委員會告假，離開前接受媒體訪問，再次被問及今天是否會宣布將疫情警戒提升至第三級，陳時中表示，應該不是今天疫情記者會宣布升級，而是「近日」可能升到第三級警戒，並強調「有多少證據做多少事」。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增7例本土案例，其中6例感染源不明，且分為兩塊不同的感染，國內隱形傳染鏈已隨之爆發，今再傳出基隆也有一名不明感染源的確診個案，陳時中今天上午並未否認此事，表明下午再說明，由於單周內出現3件以上社區群聚事件、或一天確診10名以上感染源不明的本土病例，等於符合升級為第三級警戒的條件。對此，陳時中表示，近期可能會升級到第三級警戒，不過應該不是今天。

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