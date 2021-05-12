宜蘭5確診！童玩節停辦與否受矚 林姿妙：最晚6月8日宣布

宜蘭疫情升溫，爆發5起確診，民眾人心惶惶。縣長林姿妙今天一早，在衛生局長徐迺維、羅東鎮長吳秋齡等人陪同下，前往羅東民生市場及羅東轉運站，視察關心公共區域防疫是否落實，同時向攤商加油打氣。至於7月3日登場的童玩節，林姿妙表示，「防疫優先，該停就停。」停辦與否最晚於6月8日宣布。

羅東電子遊藝場出現群聚感染事件，使得民眾出門意願大減。周邊民生市場首當其衝，人潮稀稀落落。在市場賣鞋近20年的攤販就說，生意真的不好，昨天開門營業只賣出2雙鞋，之前都沒遇過這種情形。今天適逢農曆初一，雞肉攤商無奈地說，客人都不敢出門，生意落差大，只剩下兩成。

接下來，宜蘭年度盛會童玩節是否停辦，備受外界關注。林姿妙強調，防疫最重要，該停就要停。宜蘭縣政府衛生局長徐迺維說，會有「維持續辦、縮減規模、停辦」三階段因應措施。他強調將針對縣內、全國疫情變化，進行多方因素考量，由於需要時間評估，最晚將於6月8日宣布是否停辦。

至於羅東轉運站，站務人員在場廣播宣導，要求乘客落實戴口罩、車上禁止飲食等規定，客運司機也會定期消毒內裝。搭車民眾表示，會減少出入人多擁擠地方，自己也隨身攜帶酒精消毒。 客運司機定時消毒內裝，加強防疫作為。記者林佳彣／攝影 宜蘭羅東電子遊藝場群聚感染事件，附近民生市場首當其衝，人潮稀稀落落。記者林佳彣／攝影 宜蘭縣長林姿妙在羅東鎮長吳秋齡等人陪同下，視察民生市場。記者林佳彣／攝影 羅東鎮民生市場入口處，落實量體溫等防疫作為。記者林佳彣／攝影 民生市場雞肉攤商無奈地說，客人都不敢出門，生意落差大，只剩下兩成。記者林佳彣／攝影

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