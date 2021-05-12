疫情升溫 新北停辦2021北海岸時尚藝術季相關活動

因應本土疫情升溫，為減少群聚感染風險，新北市漁業處宣布在石門富基漁港舉辦的「2021北海岸時尚藝術季」，5月15、16日「富基樂時尚-音樂展演」活動及5月22、23日「富基藝時尚-新聲駕到演唱會」活動皆取消辦理。

漁業處處長張麗珍表示，「2021北海岸時尚藝術季」後續活動雖取消，但富基漁市5月規劃的優惠活動不變，民眾前往富基漁港仍享有促銷優惠，請民眾在漁市購買新鮮海產的同時，別忘了勤洗手、戴口罩及保持安全社交距離，落實個人衛生防護管理並配合漁市防疫措施。

商品推薦