疫情如果進入三級警戒 台中捷運總站夜市：只好配合

新北、宜蘭、基隆相繼出現不明感染源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午坦言，如果這次防疫圍堵失敗，國內疫情有可能進入第三級。如果為真，夜市經營將面臨重大衝擊，向來吸引眾多人潮的台中市捷運總站夜市負責人葉詹嚴說，若真有必須關閉時，也只能配合，因為依經驗「那時已經沒有客人」。

台中市目前沒有陽性個案，屬二級警戒，營業場所須進行人流管制，若進入第三級警戒措施，民眾外出時需全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上聚會；僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉；營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離。

經濟發局局官員上午面對詢問時說，是否進入第三級，茲事體大，而且牽涉市民生計，一定得慎重行事，並應研究縣市之間疫情不同，也應有區別。

葉詹嚴說，目前已接獲市府經發局的命令，要求必須進行人流管制，同時舉牌要求客人須戴口罩、保持距離，夜市也每半小時廣播一次加強宣導。但是他也坦白的說，勸導歸勸導，客人如果未遵守，他們經營者和攤商並無公權力可以強力制止，最好是有政府人員在場進行取締。

對於進入第三級，夜市可能無法經營，他坦然的說：「只好配合，這是全國老百姓的事情，不是我一個小小業者的事情」政府叫我們怎麼做就怎麼做，「因為這實在太恐怖了！」他也說，到那個時候相信也不會有客人上門了。

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