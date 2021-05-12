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傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

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基隆中年婦人確診曾參加廟會 就診診所關門2消防員隔離

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中年婦人確診曾參加廟會，就診診所關門2消防員隔離。記者游明煌／攝影
基隆中年婦人確診曾參加廟會，就診診所關門2消防員隔離。記者游明煌／攝影

基隆市傳出新冠肺炎確診個案，指揮中心指揮官陳時中未否認，將在下午統一說明。據指出，確診患者是一名中年婦人，曾到南部參加廟會，返回基隆後身體不適，曾到一家診所就診，後來回家後仍然身體感到全身無力，全身癱軟，由救護車送醫。目前診所已拉下鐵門，昨天載送患者的2名消隊隊員也到防疫旅館隔離中。

記者上午到傳出中年婦人就醫的診所發現鐵門已經拉下，上面寫著「內部整修，休診到5月底」，不少看病民眾撲空，不知發生什麼事。

據指出，確診者疑在5月1日到南部參加過廟會，返回基隆後身體不適，2日她先過基隆一間診所就醫，以為是一般感冒，但服藥多日後沒有好轉，直到昨天11日因全身癱軟無力，家人打119求助，救護車送往醫院，經採檢後中央確認患者確診。消防局表示，曾送一名疑似患者就醫，但不便說明。

據了解，昨天載送確診患者的2名消防隊員目前都已到防疫旅館隔離中。該消防分隊共有近20名隊員，今天上午有10多人正常上班。

基隆中年婦人確診曾參加廟會，就診診所關門2消防員隔離。記者游明煌／攝影
基隆中年婦人確診曾參加廟會，就診診所關門2消防員隔離。記者游明煌／攝影

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