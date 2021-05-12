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侯友宜向中央喊話普篩 黃珊珊：目前依照中央規定

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今表示，新北認為該普篩，但目前還是依照中央規定。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今表示，新北認為該普篩，但目前還是依照中央規定。記者林麗玉／攝影

國內爆發不明感染源的本土社區感染，新北市長侯友宜建議中央，不該只是陷被動，應主動擴大採檢，甚至針對高危險區要進行普篩。對於侯友宜向中央喊話普篩，台北市副市長黃珊珊今表示，新北認為該普篩，但目前還是依照中央規定。黃說，基層醫療診所如果覺得有必要，也可以通報採檢。對於是否普篩，目前還是依照中央的規定。

另外，對於防疫升級，但夜市難控管，黃珊珊今表示，夜市因為有不同出入口，難做到實聯制，但北市府已經要求一定要落實戴口罩、攤商則是作好隔板，社交距離也很重要，但最好是外帶，

黃珊珊說，台北市的公有市場一定都會做好人流管制。倒是台北捷運每天搭乘人潮多，捷運車廂是否會人流控管？北捷表示，目前沒有人流管制，不過會要求乘客將口罩戴好，全程戴口罩，北捷會加強稽查巡邏。

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