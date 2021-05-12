國內疫情嚴峻 陳時中：應不會今天宣布升級

指揮中心指揮官陳時中上午再次接受媒體聯訪表示，應不會是今天疫情記者會宣布升級，而是近日可能升到第3級警戒。

陳時中上午10時30分離開立法院時，再次接受媒體聯訪表示，應不會是今天指揮中心記者會宣布升級，而是近日可能升到第3級警戒，「有多少證據，做多少事。」

陳時中稍早表示，國內疫情非常嚴峻，今天可能進入第3級警戒。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，即日起到6月8日暫停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀衛福部、交通部專題報告「諾富特旅館群聚感染事件引發管理權責互踢皮球檢討暨全國防疫旅宿設置及管理執行情況」，並備質詢。

陳時中今天在答詢時表示，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級。據中央流行疫情指揮中心疫情警戒標準及因應事項，第3級是國內單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例。屆時全民外出需全程配戴口罩。

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