侯友宜談疫情最差情況 新北市「該封城就封城」

本土疫情昨日新增7例確診，其中宜蘭、新北都出現不明感染，新北市長侯友宜今日升級防疫作為，他透露，當社區感染爆發無法控制時，新北「該封城就會封城」。

侯友宜在上午應變會議中公布一連串升級防疫作為，包括全市校園不開放、擴大消毒範圍至三重、五股、雙和等區，就是希望超前部署，擋住這波不明感染。

對於中央只公布確診者部分足跡，侯友宜表示，中央有中央的考量，最重要不管有無公布，都要擴大匡列、採檢。

侯友宜指出，他之前已經說過，入境者要全面普篩，現在病毒進到社區，會建議中央高危險區域就該普篩，把漏網之魚抓出來。他說，所有疫調都尊重指揮中心結果，但這次疫調絕對要跟以往範圍不一樣，只要確診者經過都要全部匡入採檢。

針對學校相關防疫，侯友宜除強調周末會考禁止陪考外，教育局也補充，全市社區大學在學校的教學點、各樂齡中心課程即日起停課至6月8日、畢業典禮一律採線上進行、月底登場的各級學校教師甄試不開放事先看考場。

侯友宜說，中央昨天宣布新北進入二級警戒，今天新北做好升三級準備，當社區感染爆發無法控制時，該封城就封城，持續超前部署。

商品推薦