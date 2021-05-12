等不到AZ以外疫苗 陳時中：地方符合採購規定可申請買

疫情升溫，疫苗接種速度加快，但國人對於AZ疫苗仍有疑慮，立委陳玉珍今質詢衛福部長陳時中時，詢問地方政府若有辦法採購，經費也足夠，是否可以自行購買國際疫苗？陳時中表示，需要透過有執照藥商，做輸入許可，並向指揮中心申請，合法合規定就可以。

陳玉珍表示，金門目前希望補助全金門人公費接種新冠疫苗，只是部分金門人對於AZ疫苗仍有疑慮，既然金門有足夠的經費，可以讓所有金門人施打疫苗，其實就有經費自行對外購買其他品牌的國際疫苗，地方政府是否有辦法自行採購？還是一定要透過指揮中心一起購買？

陳時中表示，要購買國際疫苗，必須要買有通過EUA的疫苗，只要跟指揮中心申請，並且透過有執照的藥商做輸入許可，一切合乎規定即可採將。

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