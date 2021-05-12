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傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

疫情升溫 苗檢籲勿散播不實疫情資訊以免觸法

中央社 / 苗栗縣12日電

國內疫情升溫，苗栗地檢署今天指出，國人應做好自身防疫工作，避免散播不實疫情訊息，去年總共13人因違反嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例構成犯罪，提醒民眾不要誤觸法網。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，109年爆發新冠肺炎期間，轄內共查獲13人因透過臉書、LINE群組傳送、轉傳不實疫情訊息，經認定違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治第63條規定，構成犯罪而做成緩起訴處分，分別訂定繳交新台幣3萬元予國庫不等之緩起訴處分條件。

警方指出，去年就有一名鍾姓女子在LINE群組內，傳送「有竹南園區的工程師目前在醫院隔離，所以病毒已來新竹、竹南」以及「苗栗第一例確診病例為苑裡人，跑到銀河路KTV唱歌，頭份要淪陷了」，經查證都是不實消息，導致在地民眾人心惶惶。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，部分民眾可能是因好玩、好奇或其他心態，在網路散播疫情訊息，但在此非常時期，呼籲民眾務必以中央流行疫情指揮中心公告之資訊為準，若有任何資訊上的疑義，可透過官方管道查證，切勿以身試法，造成社會不必要的恐慌。

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