影／全力防疫卻爆不明感染 侯友宜：大爆發前的徵兆

新北市出現不明感染者（案1203），至今感染源不明，市長侯友宜指出，這是社區感染的開始，更是大爆發的徵兆，新北正面臨疫情散播最嚴峻的時刻。

侯友宜嘆，自諾富特飯店爆出群聚感染後，他不斷重申再不防堵就會引發社區感染，如今新北出現不明感染，已經是社區感染開始，從諾富特事件就能看出，國內對境外感染阻絕還需要多多努力。

強調跟過往病毒不同，侯友宜認為，英國變種株傳播速度快，在阻絕境外必須更嚴格控管，一定要跟以往不一樣。

侯友宜說，現在案1203感染源不明，尚未排列出基因序列，無法確定是否跟華航、諾富特事件有關，這過程難免大家有做不周全的地方，但希望中央與地方都要全力以赴面對目前穩定，趕快堵住疫情。

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