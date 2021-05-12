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加強防疫 台南市學校全面禁止對外開放

中央社 / 台南12日電

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市所屬各級學校暫時全面禁止對外開放，民眾未經許可不得進入校園，跨縣市戶外教學及參訪、畢業旅行一律停辦。

黃偉哲今天指出，目前國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展較去年嚴峻，市民不可輕忽。校園是學習場所，每天到校上課師生防疫要滴水不漏、不容許有任何破口，校方必須更嚴謹做好各項防疫工作。

黃偉哲表示，因國內出現傳染源不明確診病例，來自不特定對象傳染風險相對提高，台南市必須適時提高校園防疫規格和要求，暫時全面禁止校園對外開放，直到疫情舒緩。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南市所屬學校防疫措施隨時滾動調整，落實師生每天健康自主管理，生病不上學，入校量測體溫，勤洗手及戴口罩；校園全面門禁管制，校外人士入校須經許可並採實名登記、量體溫、戴口罩、引導至會談區，學生放學儘早返家。

另外，台南市學校全面暫停校園場地一次性借用及假日停車，跨縣市戶外教學及參訪、畢業旅行一律停辦，學生搭乘交通車也要落實實名制、量體溫、戴口罩；各校畢業典禮應先邀集家長代表共同討論決定，典禮程序以簡約為原則、儘量減少不特定對象參與人數，必要時不邀請家長和外賓參加，改採線上直播。

台南市學校若有大型活動或有不特定對象參與的活動，學校應先進行必要性和風險性評估，再決定是否辦理、取消或延期，全面阻絕傳染風險於校園之外。

新冠肺炎 COVID-19

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