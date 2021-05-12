防夜市、特種行業成為防疫破口 嘉義縣加強宣導稽查

新冠肺炎進入社區感染，疫情險峻，中央流行疫情指揮中心宣布防疫升級，嘉義縣政府為防範人潮聚集的夜市，以及小吃部、歌友會等民眾聚集場所，成為防疫缺口，縣府相關單位晚間將聯合稽查，加強勸導。

縣府採取8項防疫升級措施包括，未按規定戴口罩開罰。原則停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動 (若能落實防疫規範，需提報防疫計畫，經主管機關核准後始得辦理)；市集停止試吃。但外界擔心對人潮聚集夜市無拘束力，無法落實防疫。

去年中央流行疫情指揮中心為防社區感染，宣布夜市採人流管制，勸導逛夜市戴口罩、保持社交距離，嘉縣18鄉鎮市其中15鄉鎮市共有25處夜市，有9處夜市規模大，但夜市所在地鄉鎮市公所未依法納管，致縣轄至今無合法經營登記夜市，落實防疫措施不易。

縣府經發處說，晚間將展開夜市防疫勸導，工作人員在夜市出入口，拿大聲公、手舉牌，勸導戴口罩，保持社交距離。去年及今年春節前，縣長翁章梁帶隊到太保市後潭夜市及朴子夜市，宣導戴口罩、保持社交距離，大多數攤商及逛夜市民眾戴口罩，翁手拿酒精為小朋友噴酒精消毒。

另，中央流行疫情指揮中心去年曾宣布4月10起酒店舞廳暫停營業；農業型態嘉縣無合法酒店舞廳，卻有92家列管有女子陪侍的小吃部、歌友會、練歌場等特種營業，恐淪為防疫破口，警察局等單位組聯合稽查小組，雖未開罰，但自主歇業多達45家，剩一半營業，疫情緩和陸續復業，這次防疫升級，將列為重點稽查對象。 嘉義縣長翁章梁(左二) 2月春節前帶隊到朴子夜市，宣導戴口罩、保持社交距離。圖／嘉縣府提供

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