台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

台灣11日一口氣新增7例本土新冠肺炎病例，疫情指揮中心宣布，正式進入「第二階段社區感染」，也令許多民眾開始擔心疫情是否持續擴散。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗發文指出，疫情發展至此，全靠民進黨立委范雲在背後扯後腿，范雲也回應了！

指揮中心11日宣布，新增新冠肺炎7例本土個案，共有6人的感染源待釐清，其中宜蘭遊藝場發生群聚感染，共5人確診（案1202、案1208至案1211），匡列30幾名居家隔離者；新北蘆洲1名確診個案（案1203）60多歲男性，接觸115人全列居家隔離。

疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，正式進入「第二階段社區感染」。圖／報系資料照

而指揮官陳時中宣布，台灣正式進入社區感染階段。有醫生表示，防疫可能不太妙，「大家要皮繃緊一點」，也有醫生坦言，台灣社區擋疫情一年多，「已經是奇蹟」，現在檢驗工具更多，也有了疫苗，醫界已準備好要面對下一波的社區感染，只盼民眾做好準備，一起共度難關。

不過，國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗表示，疫情發展至此，全是范雲在「背後扯後腿」，因為范雲曾邀相關部會協調機師居家檢疫政策，希望將原本政策的「5＋9」調整為「3＋11」。

楊植斗指出，病毒潛伏期約5天，范雲卻開協調會，把機師的隔離期硬喬成3天，賭機師不出事，防疫全靠運氣，要讓范雲下台100次都不為過，如果繼續讓她在位子上，不知道又要喬出多少防疫漏洞。

對此，范雲表示，防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。2月底，她接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。「反應民意本來就是立委的工作。機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待。我希望建立民間和政府順暢的溝通管道，所以整理了陳情議題，召開協調會」。

范雲強調，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷，陳時中也有澄清「沒有立委關說和所謂施壓」，只有考量飛安問題的說法。范雲表示，仍是有許多人見獵心喜不斷抹黑，污衊防疫團隊的專業，真的很讓人痛心，這個國家最不需要的就是謠言。

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