新北加強8大場域防疫 複檢不合格就停業

新北市長侯友宜今天表示，本土案例感染來源不明就是社區感染的開始，新北配合中央防疫升級，8大風險場域須落實民眾戴口罩，規勸不聽就開罰，場域複檢不合格就要求暫停營業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例今天新增7例確診，其中6例感染源不明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，疫情「已經進入社區感染」，宣布即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動。

侯友宜今天下午召開疫情應變會議確認防疫作為後，就前往今天確診病例活動的蘆洲，視察全面消毒作業。他接受媒體聯訪時表示，因為感染源不明，所以就把它當成社區感染已經開始了，必須就要做好全區消毒。

他表示，只要疫情進到社區感染，所有的公共領域，不管是學校周遭、公園、巷弄都要做大噴消，並配合中央將防疫升級，新莊、蘆洲、五股校園不對外開放，碧潭水舞今天晚上就閉幕，漁人河海音樂季延後舉辦。

他表示，民眾進出8大風險場域必須要戴口罩，規勸不聽就會開罰，市府也將對這些場域進行複檢，複檢不合格就要求暫停營業。防疫上採最嚴格標準執行，「我們一定要全面把它做到位，寧可多做不願少做，用最高防疫的規格把它做好」。

市府表示，中央流行疫情指揮中心實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於8大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。八大類場域包含：醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）。

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