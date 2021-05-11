總統府：蔡英文、蘇貞昌與陳時中密切聯繫 要求守住疫情

中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統與行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中保持密切聯繫，蔡英文總統請蘇貞昌邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，並依照指揮中心專業指引，全力部署相關防疫工作，務必守住這波疫情，確保國人朋友的健康安全。

張惇涵說，從昨晚至今天上午，蔡總統與蘇貞昌、陳時中都有密切聯繫，持續掌握、更新疫情相關狀況。蔡總統今日上午仍有國政行程，除了處理各項國政政務外，蔡總統並請蘇貞昌邀集各相關部會及單位審慎應對新一波疫情挑戰，並依照指揮中心專業指引，全力部署相關防疫工作，務必守住這波疫情，確保國人朋友的健康安全。

張惇涵也說，總統、副總統的座車，每日出勤前後都有進行消毒工作，而辦公區域也會定期消毒。醫療團隊皆嚴密掌握蔡總統及副總統賴清德的健康狀況，請國人朋友放心。

張惇涵指出，總統府一直以來都遵照中央流行疫情指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施，進入總統府的員工、賓客都會嚴格落實體溫量測。因應指揮中心將疫情警戒提升至第二級，為降低傳染風險，總統府一樓參觀活動將暫停開放至6月8日，原訂6月5日總統府大開放活動也暫停。後續並將視指揮中心相關指引，另行發布重新開放時間。

至於媒體詢問總統、副總統是否施打疫苗的議題，張惇涵表示，總統府早已於3月22日公開說明，總統、副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施；一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗。

張惇涵表示，誠如蔡總統所表示，「台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，我們更不能失守。面對這一波疫情挑戰，期盼中央地方共同合作，全體國人持續團結一心，大家同舟共濟，共同落實防疫。」

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