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「你沒講我都沒想到」陳時中回應嚇死人 網開噴：阿北出事了

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照

今（11）日我國新增7例本土案例，其中6例感染源尚未明朗，因此指揮中心下午宣布，即日起至6月8日，將疫情警戒提升至第二級，以防堵疫情擴散。不過，稍早直播記者會中，有記者提問今日新增的本土案例中，有一例年僅十幾歲，「有沒有可能是學生？有沒有進入校園的足跡？」，但想不到陳時中的回應令網友們當場跌破眼鏡。

有網友在PTT八卦版討論，在今天的疫情直播記者會上，有記者提問，今日新增本土病例中有一例年僅十幾歲，「有沒有可能是學生？有沒有進入校園的足跡？」未料，陳時中的回應卻讓人傻眼不已，「對耶！你沒講我都沒想到」並表明會再詳細調查 ，但這段「誠實中」回應卻早已引起許多網友罵聲不斷。

網友們紛紛留言表示，「叫他改名叫陳走鐘，好嗎？」、「慌了啦！我會笑死」、「你累了嗎？」、「完了，要被做成語錄了」、「客氣版的『怎麼不早講』」、「阿北初四（出事）了」、「太誠實了吧，要改名『誠實中』」。

不過，當中也有網友出面緩頰，「相關疫調一定都在進行中吧」、「今天的事情怎麼可能馬上全方面都想得到，又不是神」。

新冠肺炎 COVID-19

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