影／案1203曾到訪新莊晶華亭 老闆急關門消毒：2員工採撿

新北市五股獅子會傳出前會長確診，為案1203，中央流行疫情指揮中心公佈足跡，其中包含新北市新莊地區晶華亭餐廳。晶華亭老闆今天表示，昨天晚間接獲通知後已緊急消毒，今天關門一天，自己再找人消毒一次，明天會恢復營業。

晶華亭老闆今天現身餐廳，搬出寫有「本餐廳配合防疫，晚上全面消毒，明天正常營業」的公告。

老闆說，昨天晚上接獲衛生局通知後，便立刻進行消毒，並配合疫調，為避免擴散之虞，今天晚上再停止營業一天，並自己找人來再消毒一次。老闆表示，因疫情影響，原本人就很少，前會長來吃飯的當天是平日，晚上人更少，且他們是在小包廂裡面聚餐，只有兩、三桌。

老闆強調，衛生局只有請當天曾接觸前會長的兩、三名員工採撿，要明天才能知道結果，全部員工這幾天都沒有出現異狀，「都好好的，沒一個有問題」，另外在疫情爆發後，餐廳都會定期消毒、清掃，今天二度消毒完畢後，明天就會正常營業。 老闆貼出公告，表示今天暫停營業，進行消毒。記者柯毓庭／攝影

商品推薦