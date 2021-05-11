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有足跡！新北視為社區感染 新莊、蘆洲全面大消毒
國內今天新增7例本土病例，其中6名為不明感染源，其中新北1例確診案例，確診者足跡到過蘆洲、新莊等地，新北市長侯友宜今前往蘆洲柳堤公園視察消毒，侯友宜說，由於感染源不明，昨晚重點式消毒後，今蘆洲、新莊2行政區全面大消毒。
侯友宜說，確診者在蘆洲、新莊有足跡，尤其感染源不明、無法與其他案例連結，今當作社區感染啟動全面大消毒，所有公共領域包含公園、巷弄都消毒，尤其宜蘭羅東也有好幾例確診個案，病毒不知道如何移動，所以要大消毒。
侯友宜表示，新北室外500以上、室內100人以上活動停辦外，就算人數在範圍內，只要無法落實防疫就延後或停辦。八大場所加強稽查，只要複查1次不合格就停止店家營業，風險場所如寺廟、娛樂、洽公，民眾勸導不聽就開罰。
至於未來防疫作為，侯友宜說，目前社區出現零星感染，又沒辦法確認感染源，必須要提高警戒「超前部署」，寧可多做也不要少做。
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