增7例本土個案創新高 陳時中盼帛琉泡泡不受影響

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增7例新冠肺炎本土病例，創本土單日最高紀錄，防疫等級升至二級。指揮中心指揮官陳時中表示，盼帛琉旅遊泡泡不受影響。

因應社區傳播風險升高，指揮中心即起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施。陳時中今天下午在記者會中表示，針對帛琉泡泡，帛琉飛往台灣並沒有負面影響，但是從台灣飛往帛琉，需要再觀察對方是否提高檢疫要求，「但是我覺得還沒到那個必要性，我們還是很安全」。

陳時中說，印象中去年國內曾有11起不明感染源個案，去年世界新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情剛起，民眾警覺性較高，不過一開始防疫物資不像現在如此齊全，如口罩、酒精供給量也不太足夠。

陳時中說，現在民眾經歷一年多的防疫，多多少少會有防疫疲乏，呼籲全民應提高警覺，自己的防線一定要守好，落實勤洗手、戴口罩，才能保護家人與社會。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，華航諾富特案重症患者又新增2人，其中1人是在上週病情惡化，進入加護病房插管，現在狀況好轉，另1人沒有插管，情況改善中，今天新增的7名本土個案都沒有到重症程度。

另外，張上淳說，日前已報告的3名華航諾富特案重症，諾富特房務主管案1120，原插管救治，已於上週順利拔管、移除呼吸器，準備離開加護病房，其餘2人並無插管，復原狀況良好。

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