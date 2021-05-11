快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增7例本土個案創新高 陳時中盼帛琉泡泡不受影響

中央社 / 台北11日電
今（11日）國內新增7例新冠肺炎本土病例，創本土單日最高紀錄，防疫等級升至二級；陳時中表示，盼帛琉旅遊泡泡不受影響。聯合報系資料照
今（11日）國內新增7例新冠肺炎本土病例，創本土單日最高紀錄，防疫等級升至二級；陳時中表示，盼帛琉旅遊泡泡不受影響。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增7例新冠肺炎本土病例，創本土單日最高紀錄，防疫等級升至二級。指揮中心指揮官陳時中表示，盼帛琉旅遊泡泡不受影響。

因應社區傳播風險升高，指揮中心即起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施。陳時中今天下午在記者會中表示，針對帛琉泡泡，帛琉飛往台灣並沒有負面影響，但是從台灣飛往帛琉，需要再觀察對方是否提高檢疫要求，「但是我覺得還沒到那個必要性，我們還是很安全」。

陳時中說，印象中去年國內曾有11起不明感染源個案，去年世界新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情剛起，民眾警覺性較高，不過一開始防疫物資不像現在如此齊全，如口罩、酒精供給量也不太足夠。

陳時中說，現在民眾經歷一年多的防疫，多多少少會有防疫疲乏，呼籲全民應提高警覺，自己的防線一定要守好，落實勤洗手、戴口罩，才能保護家人與社會。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，華航諾富特案重症患者又新增2人，其中1人是在上週病情惡化，進入加護病房插管，現在狀況好轉，另1人沒有插管，情況改善中，今天新增的7名本土個案都沒有到重症程度。

另外，張上淳說，日前已報告的3名華航諾富特案重症，諾富特房務主管案1120，原插管救治，已於上週順利拔管、移除呼吸器，準備離開加護病房，其餘2人並無插管，復原狀況良好。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 帛琉 旅遊泡泡

延伸閱讀

台灣未收到WHA邀請函 陳時中：不放棄找各國聲援

新北市長民調 侯友宜大勝陳時中、林佳龍、蘇巧慧

遭批應該被槍斃 林右昌為陳時中抱屈：不需口出罵言

立委費鴻泰說陳時中該被槍斃？國民黨可以多讀點書嗎？

相關新聞

疫情升二級警戒！陳時中：進入社區感染 6月8日前停辦室外逾500人集會

我國出現六名不明感染源本土個案，因此指揮中心指揮官陳時中宣布，自即日起至 6 月 8 日共四周，提升疫情警戒至第二級，以...

疫情進入社區感染北市畢旅喊卡 有一校今出發恐被召回

疫情升溫，國內進入社區感染，台北市長柯文哲下午宣布畢業旅行和校外教學停辦，不過已經有一校學生今天出發，北市教育局表示，目...

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

國內出現感染源不明本土確診案例，澎湖縣防疫升級，縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布配合防疫規定，暫停6月8日前澎湖國際海上花火...

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

今天本土病例爆增7例，已經進入社區感染，即日起至6月8日提升疫情警戒到第二級。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，「現...

宜蘭爆5例群聚確診 林姿妙親上火線宣布七大管制措施

宜蘭「銀河百家樂」遊藝場發生新冠肺炎群聚感染，目前共5人確診，感染源不明，縣政府宣布即日起7大防疫管制，縣長林姿妙強調，...

確診者用餐客人錯愕！ 新北晶華亭餐廳緊急停業消毒

新北市爆發不明感染源，前五股獅子會長（案1203）確診，指揮中心公布其足跡，曾在4、6日分別到晶華亭宴會廳與來來按摩蘆洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。