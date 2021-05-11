影／北市室內逾百人活動停辦 柯文哲：比上次嚴重多了！

疫情升溫，國內今新增7例本土新冠確診病例，其中6例為不明感染源（案1202、案1203，案1208至案1211)），包括一起遊藝場群聚事件；另一例為機師（案1187）接觸者(案1201)。台北市長柯文哲今也宣布「台北市防疫升級」，柯文哲說，「這次比上次嚴重多了。」

柯文哲今宣布，台北市從即日起，室內100人以上、室外500人以上活動要停辦，要辦就要申請。若申請辦，也要全程戴口罩、不准飲食、保持社交距離。

柯文哲說，儘管室內100以上，室外500人以上申請可辦活動，但他還是建議要停辦，因為不知道這次的狀況有多嚴重，大型活動該停就停辦，先觀察一陣子再說。

至於台北市學生的畢業旅行、戶外教學，柯文哲今也宣布停辦，至於畢業典禮改線上。台北市的校園從明日起也停止開放。

至於交通部分，柯說，民眾搭乘大眾運輸要全程戴口罩，禁止飲食；到餐廳用餐若要吃桌菜，則要保持社交距離、採梅花座。台北市社會局的老人共餐明天起也全部停止，常青樂活遊活動也要全部停掉。

柯文哲說，北市府也會請聯醫指定地點，針對防疫旅館的工作人員，打疫苗只要掛號費。至於本周的國中學生會考，因涉及細節，北市教育局明天上午十點，將公布教育會注意事項。

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