宜蘭宣布防疫升級 童玩節是否停辦待討論

宜蘭縣長林姿妙今天說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，已提升相關單位防疫作為，呼籲縣民配合加強防疫；童玩節是否停辦，縣府說，視疫情發展狀況討論。

宜蘭縣羅東鎮某大樓展開消毒作業，相關影片在網路散布後引發縣民議論紛紛；中央流行疫情指揮中心稍早公布，新增11例新冠肺炎確診，包括一起造成5人確診的羅東「銀河百家樂」遊藝場群聚事件。

林姿妙中午在宜蘭縣政府召集相關主管開緊急會議，討論縣內防疫是否升級與緊急應變措施後表示，即日起要求停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

至於是否如期在夏季辦宜蘭國際童玩藝術節，宜縣府表示，再視後續疫情發展狀況討論，但一切以防疫最優先。

商品推薦